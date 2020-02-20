Скончались два пассажира лайнера Diamond Princess, заразившиеся коронавирусом
Коронавирус был обнаружен более чем у 500 человек среди пассажиров круизного судна.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; Reuters
Два пассажира лайнера Diamond Princess, заразившиеся коронавирусом умерли. Об этом сообщают японские СМИ. Круизное судно находится в порту Иокогамы. Там с 19 февраля проходит эвакуация пассажиров лайнера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус был обнаружен более чем у 500 человек среди пассажиров лайнера Diamond Princess. Среди заразившихся один гражданин России, он госпитализирован. На борту судна по-прежнему остаются 22 россиянина. В первый день эвакуации борт покинули две гражданки РФ.
Тем временем, китайские ученые заявили, что нашли истинный рассадник смертельно опасной болезни.
По состоянию на 20 февраля, количество жертв коронавируса в Китае достигло 2118.
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