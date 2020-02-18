Откуда появился коронавирус?

Пик заболеваемости коронавирусом еще впереди — таковы прогнозы китайских врачей. На этом фоне в Поднебесной даже стали жечь деньги — в целях безопасности уничтожению подлежат все купюры, изъятые в очагах распространения инфекции. Как остановить вирус, до сих пор непонятно.

Все больше заболевших на круизном лайнере «Diamond Princess», хотя пассажиры буквально заперты в своих каютах и никуда не выходят. Среди зараженных — туристка из России.

Не удается пока выяснить и откуда появилась смертельная инфекция. Будто кто-то заметает следы.

Корреспондент Кристина Федорова продолжит. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще один гражданин РФ заразился коронавирусом на борту круизного лайнера в Японии.