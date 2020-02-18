Откуда появился коронавирус?
Китайские ученые заявили, что нашли истинный рассадник смертельно опасной болезни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinendra Haria; 5-tv.ru
Пик заболеваемости коронавирусом еще впереди — таковы прогнозы китайских врачей. На этом фоне в Поднебесной даже стали жечь деньги — в целях безопасности уничтожению подлежат все купюры, изъятые в очагах распространения инфекции. Как остановить вирус, до сих пор непонятно.
Все больше заболевших на круизном лайнере «Diamond Princess», хотя пассажиры буквально заперты в своих каютах и никуда не выходят. Среди зараженных — туристка из России.
Не удается пока выяснить и откуда появилась смертельная инфекция. Будто кто-то заметает следы.
Корреспондент Кристина Федорова продолжит. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще один гражданин РФ заразился коронавирусом на борту круизного лайнера в Японии.
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