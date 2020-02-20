Двенадцатилетнюю девочку насмерть сбила электричка в Подмосковье
ЧП произошло у железнодорожной платформы Расторгуево в Ленинском районе.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Двенадцатилетнюю девочку насмерть сбил пригородный электропоезд. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел у платформы Расторгуево в Ленинском районе.
По предварительной информации, погибшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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