Двенадцатилетнюю девочку насмерть сбила электричка в Подмосковье

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Василий Заика
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ЧП произошло у железнодорожной платформы Расторгуево в Ленинском районе.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Двенадцатилетнюю девочку насмерть сбил пригородный электропоезд. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел у платформы Расторгуево в Ленинском районе.

По предварительной информации, погибшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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