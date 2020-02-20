Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов дописал книгу о их любви

Обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов дописал в СИЗО книгу-исповедь их любви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на навестившего находящегося под стражей ученого ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

«В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью», — приводит агентство слова Мельникова.

Член ОНК сообщил также, что условия содержания за решеткой Соколова устраивают.

«Олег Валерьевич отметил, что „все строго по закону“: условия содержания, отношение, питание и медобеспечение удовлетворительные, библиотека работает хорошо, он имеет доступ к периодическим изданиям», — сказал Мельников.

О том, что собирается написать роман о своей любви к Анастасии Ещенко Олег Соколов рассказал в декабре 2019 в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета был задержан рано утром 9 ноября — его выловили из воды в реке Фонтанке. В рюкзаке 63-летнего были обнаружены человеческие останки. Историк признался, что 7 ноября застрелил из обреза свою возлюбленную и ученицу — 24-летнюю Анастасию Ещенко и два дня спустя решил избавиться от тела, предварительно его расчленив.