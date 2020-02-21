В Саудовской Аравии обстреляли город Янбу — видео
Предположительно, целью был нефтеперерабатывающий завод.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Majdi Fathi; Twitter @BeeroBero, @RestitutorOrien
Саудовской город Янбу подвергся атаке ракет или беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Milinfjlive. Предположительно, целью был нефтеперерабатывающий завод.
Кто стоит за нападением на город пока неизвестно. Йеменские хуситы пока не взяли ответственность за атаку. Город расположен в 900 километрах от границы с Йеменом.
14 сентября атака дронов территории Саудовской Аравии спровоцировала крупные пожары на месторождениях Абкайк и Хурайс, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. ПВО королевства не смогли защитить НПЗ.
Тогда йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотников. Правда США данные высказывания не остановили от попытки обвинить Иран в нападении на Саудовскую Аравию.
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