Загадочные вспышки на небе в Карелии попали на видео

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Официальных объяснений пока не последовало. Местные жители предполагают, что стали свидетелями падения метеорита.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Elliot Wagland; 5-tv.ru

В Карелии зафиксировали загадочное явление. Яркая вспышка озарила город Костомукшу. Отблеск от нее сняли камеры видеонаблюдения одного из местных предприятий.

Очевидцы рассказывают, что светящийся объект летел по небу. При этом в городе был слышен хлопок, в домах дрожали стекла. Официальных объяснений — что это было — пока нет. Местные жители предполагают, что стали свидетелями падения метеорита.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором было зафиксировано падение метеорита под Екатеринбургом. 

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