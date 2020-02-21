Загадочные вспышки на небе в Карелии попали на видео
Официальных объяснений пока не последовало. Местные жители предполагают, что стали свидетелями падения метеорита.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Elliot Wagland; 5-tv.ru
В Карелии зафиксировали загадочное явление. Яркая вспышка озарила город Костомукшу. Отблеск от нее сняли камеры видеонаблюдения одного из местных предприятий.
Очевидцы рассказывают, что светящийся объект летел по небу. При этом в городе был слышен хлопок, в домах дрожали стекла. Официальных объяснений — что это было — пока нет. Местные жители предполагают, что стали свидетелями падения метеорита.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором было зафиксировано падение метеорита под Екатеринбургом.
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