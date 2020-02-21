Загадочные вспышки на небе в Карелии попали на видео

В Карелии зафиксировали загадочное явление. Яркая вспышка озарила город Костомукшу. Отблеск от нее сняли камеры видеонаблюдения одного из местных предприятий.

Очевидцы рассказывают, что светящийся объект летел по небу. При этом в городе был слышен хлопок, в домах дрожали стекла. Официальных объяснений — что это было — пока нет. Местные жители предполагают, что стали свидетелями падения метеорита.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором было зафиксировано падение метеорита под Екатеринбургом.