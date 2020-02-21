В Москве автомобиль врезался в столб и вспыхнул. Есть пострадавшие
Инцидент произошел утром 21 февраля на Ташкентской улице в Выхино-Жулебино.
Фото: www.globallookpress.com / David Young
Автомобиль врезался в мачту освещения и вспыхнул. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло утром 21 февраля на Ташкентской улице в Москве.
По неподтвержденным данным, в результате аварии есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы. Автоинспекторы разбираются в причинах дорожного инцидента.
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