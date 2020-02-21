Что мешает быстро избавиться от жира на животе — ТОП-3 ошибок

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Карина Бернтгольц
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Руководитель одного из самых крупных фитнес-центров в Мюнхене Озгюр Гюнес рассказал, почему некоторые долго не могут похудеть.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu, Stefan Klein, gourmet-vision, Rudolf, gourmet-vision, ZAM-Photography

Руководитель одного из самых крупных фитнес-центров в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес рассказал, какие распространенные ошибки мешают людям похудеть.

По словам эксперта, многие заблуждаются, полагая, что в вечернее время суток необходимо отказаться от углеводов. На самом деле для организма не имеет значение, какие продукты и когда он получает. Важно не употреблять больше калорий, чем человек может потратить, пишет RG.RU.

Еще одна распространенная ошибка — отказ от полезных жиров в период похудения. Такое ограничение может навредить, поскольку потребление определенных жиров, например, из рыбы или орехов, важно для нормального метаболизма и потери лишнего веса.

Кроме того, Озгюра Гюнес отметил, что некоторые начинают делать упражнения для живота в надежде, что уже в ближайшее время можно будет увидеть кубики пресса. На самом деле одних занятий недостаточно. Необходимо следить за своим питанием и придерживаться здоровой сбалансированной диеты. Как пояснил специалист, мышцы живота становятся видимыми только тогда, когда процент жира в организме особенно низкий.

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