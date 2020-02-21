Видео: В Красноярске водитель напал с газовым баллончиком на беременную автоледи

Водитель в Красноярске напал с газовым баллончиком на беременную автоледи. Как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», вопиющий инцидент произошел вечером 18 февраля на Свердловской улице в районе остановки «Студенческая».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как красная Toyota подрезает и останавливается перед темным Mercedes. Водитель японской легковушки выходит и направляется к германскому авто. Беременная женщина опускает стекло, и после недолгой словесной перепалки получает от оппонента струю газа из баллончика в лицо.

Из салона Mercedes выходит мужчина и начинает преследовать обидчика. В определенный момент водитель Toyota роняет заступника автоледи на асфальт и начинает избивать. После непродолжительной потасовки, агрессивный автомобилист возвращается в машину и покидает место происшествия.

Все это время беременная женщина пыталась очистить лицо от едкой жидкости снегом. Ей на помощь пришла коллега-водитель. Вскоре к автомобилю пострадавших подъезжают полицейские и, выяснив обстоятельства инцидента, предположительно, отправляются в погоню за злоумышленником.

По свидетельствам пользователей сети, беременная автоледи с угрозой преждевременных родов и химическим ожогом глаз была госпитализирована.