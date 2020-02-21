Видео: В Красноярске водитель напал с газовым баллончиком на беременную автоледи
Вопиющий инцидент произошел вечером 18 февраля на Свердловской улице в районе остановки «Студенческая».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Водитель в Красноярске напал с газовым баллончиком на беременную автоледи. Как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», вопиющий инцидент произошел вечером 18 февраля на Свердловской улице в районе остановки «Студенческая».
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как красная Toyota подрезает и останавливается перед темным Mercedes. Водитель японской легковушки выходит и направляется к германскому авто. Беременная женщина опускает стекло, и после недолгой словесной перепалки получает от оппонента струю газа из баллончика в лицо.
Из салона Mercedes выходит мужчина и начинает преследовать обидчика. В определенный момент водитель Toyota роняет заступника автоледи на асфальт и начинает избивать. После непродолжительной потасовки, агрессивный автомобилист возвращается в машину и покидает место происшествия.
Все это время беременная женщина пыталась очистить лицо от едкой жидкости снегом. Ей на помощь пришла коллега-водитель. Вскоре к автомобилю пострадавших подъезжают полицейские и, выяснив обстоятельства инцидента, предположительно, отправляются в погоню за злоумышленником.
По свидетельствам пользователей сети, беременная автоледи с угрозой преждевременных родов и химическим ожогом глаз была госпитализирована.
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