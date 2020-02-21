Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Тани Крусевой

Эфирная новость 14

У малышки — врожденный поликистоз почек. Необходима пересадка, донором согласился стать отец девочки.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Подводим итоги акции «День добрых дел».

Накануне героем нашего сюжета стала маленькая Таня из Хабаровска. Девочке еще нет даже года, но каждый день ей приходиться бороться за свою жизнь. У Тани — врожденный поликистоз почек.

Необходима пересадка, донором согласился стать отец малышки. Операция бесплатная, но чтобы почка прижилась, требуется очень дорогой препарат.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги точка орг» 8 миллионов 9 тысяч 661 рубль.

Спасибо вам.

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