Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Тани Крусевой
У малышки — врожденный поликистоз почек. Необходима пересадка, донором согласился стать отец девочки.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Подводим итоги акции «День добрых дел».
Накануне героем нашего сюжета стала маленькая Таня из Хабаровска. Девочке еще нет даже года, но каждый день ей приходиться бороться за свою жизнь. У Тани — врожденный поликистоз почек.
Необходима пересадка, донором согласился стать отец малышки. Операция бесплатная, но чтобы почка прижилась, требуется очень дорогой препарат.
На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги точка орг» 8 миллионов 9 тысяч 661 рубль.
Спасибо вам.
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