Россиянку и ее брата подозревают в попытке похищения ребенка у итальянца

Итальянская полиция задержала россиянку с братом по подозрению в попытке похищения восьмилетнего сына у его отца в провинции Флоренция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету la Repubblica.

Как отмечает издание, к правоохранительным органам за помощью обратился родитель мальчика, который, возвращаясь домой, заметил, что его бывшая супруга с сообщником пряталась в кустах. По прибытии стражей порядка предполагаемые злоумышленники скрылись, однако их заблокировали на ферме недалеко от места, где они поселились.

В полицейском управлении Флоренции сообщили, что в отношении женщины и ее брата избрана мера пресечения в виде задержания. По предварительным данным, россиянка не первый раз пытается похитить наследника у отца, который получил над ним опеку.

Посольство РФ в Италии сообщило, что сейчас идет проверка информации о задержании в стране двух граждан России.

«Официального сообщения от местных властей об аресте в наш адрес пока не поступало. Выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили в дипведомстве.

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