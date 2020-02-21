Умерла мать Любови Полищук

На 92-м году жизни скончалась мать знаменитой актрисы Любови Полищук Ольга. Об этом трагическом событии сообщил в Instagram сын Полищук, актер Алексей Макаров.

Instagram @makarov_alexey_

«Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928-21 февраля 2020. Светлая память», — кратко написал внук почившей.

Самой Любови Полищук, известной актрисы, не стало 13 лет назад, в ноябре 2006-го года. Она скончалась после продолжительной и мучительной болезни, которая развилась у нее в результате аварии. Мать актрисы жила в Омске, в 2019 году она дала последнее интервью, появившись в программе «Пусть говорят».

Ранее 5-tv.ru вспоминал о любимице публике Любови Полищук в канун ее дня рождения. 21 мая 2019 года ей могло исполниться 70 лет.