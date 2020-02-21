Умерла мать Любови Полищук
Об этом трагическом известии сообщил сын актрисы Алексей Макаров.
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Фото, видео: omskzdes.ru
На 92-м году жизни скончалась мать знаменитой актрисы Любови Полищук Ольга. Об этом трагическом событии сообщил в Instagram сын Полищук, актер Алексей Макаров.
«Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928-21 февраля 2020. Светлая память», — кратко написал внук почившей.
Самой Любови Полищук, известной актрисы, не стало 13 лет назад, в ноябре 2006-го года. Она скончалась после продолжительной и мучительной болезни, которая развилась у нее в результате аварии. Мать актрисы жила в Омске, в 2019 году она дала последнее интервью, появившись в программе «Пусть говорят».
Ранее 5-tv.ru вспоминал о любимице публике Любови Полищук в канун ее дня рождения. 21 мая 2019 года ей могло исполниться 70 лет.
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