Путин объяснил, кому выгодно «растащить» Россию и Украину
Объединение усилий двух стран многим невыгодно, заявил президент РФ во второй части эксклюзивного интервью информационному агентству ТАСС.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Filippov/Kremlin Pool; 5-tv.ru
Россия, несмотря на крайне сложную обстановку на Украине, рассчитывает на то, что киевские власти будут выполнять взятые на себя обязательства в части Минских соглашений. Об этом заявил Владимир Путин агентству ТАСС. Сегодня опубликована вторая часть эксклюзивного интервью.
Объединение усилий двух стран, по словам президента, многим невыгодно. В этом же кроется и растущая русофобия на территории Украины. При этом, разлад отношений президент назвал потерей для нашей страны.
Сможет ли Москва договориться с Киевом? Главные тезисы интервью собрал корреспондент Леонид Китрарь Подробности в репортаже.
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