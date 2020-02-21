Путин объяснил, кому выгодно «растащить» Россию и Украину

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Объединение усилий двух стран многим невыгодно, заявил президент РФ во второй части эксклюзивного интервью информационному агентству ТАСС.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Filippov/Kremlin Pool; 5-tv.ru

Россия, несмотря на крайне сложную обстановку на Украине, рассчитывает на то, что киевские власти будут выполнять взятые на себя обязательства в части Минских соглашений. Об этом заявил Владимир Путин агентству ТАСС. Сегодня опубликована вторая часть эксклюзивного интервью.

Объединение усилий двух стран, по словам президента, многим невыгодно. В этом же кроется и растущая русофобия на территории Украины. При этом, разлад отношений президент назвал потерей для нашей страны.

Сможет ли Москва договориться с Киевом? Главные тезисы интервью собрал корреспондент Леонид Китрарь Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе между РФ и Украиной.

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