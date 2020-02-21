«Съесть и не прибавить в весе» — Волочкову изваяли из карамели без сахара
Прима показала оригинальный подарок, который получила недавно из кондитерской.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками Instagram приятным сюрпризом, который получила в подарок от кондитерской. Это изящная статуэтка из карамели, причем, как обращает внимание прима, угощение сделано без использования сахара.
«Кондитерская изготовила эксклюзивную именную скульптуру меня из карамели без сахара. Ее можно заказать у них, съесть и не прибавить в весе», — написала балерина.
При этом она отметила, что ее писали известные художники, в доме много изображений балерины, однако в таком виде она еще не получала комплиментов. Во время презентации статуэтки, которая изображает ее в классической белой пачке, Волочкова тоже предстала перед поклонниками в аналогичном образе. Отличало его лишь отсутствие пуантов — балерина кокетливо отгибала края пачки, стоя на полу босиком.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова вновь потеряла равновесие и упала из-за длинного вечернего платья.
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