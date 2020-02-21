Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками Instagram приятным сюрпризом, который получила в подарок от кондитерской. Это изящная статуэтка из карамели, причем, как обращает внимание прима, угощение сделано без использования сахара.

Instagram @volochkova_art

«Кондитерская изготовила эксклюзивную именную скульптуру меня из карамели без сахара. Ее можно заказать у них, съесть и не прибавить в весе», — написала балерина.

При этом она отметила, что ее писали известные художники, в доме много изображений балерины, однако в таком виде она еще не получала комплиментов. Во время презентации статуэтки, которая изображает ее в классической белой пачке, Волочкова тоже предстала перед поклонниками в аналогичном образе. Отличало его лишь отсутствие пуантов — балерина кокетливо отгибала края пачки, стоя на полу босиком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова вновь потеряла равновесие и упала из-за длинного вечернего платья.