«Просто будь»: Веру Алентову трогательно поздравила с днем рождения дочь

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Светлана Александрова
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Юлия Меньшова опубликовала в соцсетях снимок из семейного архива.

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Фото, видео: Instagram @juliavmenshova; ТАСС / Григорьев Максим

Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram архивный снимок своей мамы — звезды советского кино Верой Алентовой — с внучкой Таисией. На фото Алентова обнимает совсем еще маленькую девочку, которой сейчас уже 17 лет. Так телеведущая поздравила народную артистку России с днем рождения — звезде фильма «Москва слезам не верит» 21 февраля исполнилось 78 лет.

«С днем рождения, мамочка! Будь здорова, будь счастлива, просто будь! Пока ты рядом, мы все можем продолжать себя чувствовать немножко детьми», — подписала фотографию Меньшова.

Instagram @juliavmenshova

Как пишет Teleprogramma.pro, в свои 78 Вера Алентова продолжает работать в театре и в кино. Вот и свой день рождения актриса отмечает не в семейном кругу, а с коллегами на гастролях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Веры Алентовой были поражены преображением актрисы, когда она появилась на открытии сезона в Московском драматическом театре имени Пушкина.

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