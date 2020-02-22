Четверо детей и трое взрослых чуть не погибли при пожаре в Ленинградской области
Возгорание произошло в квартире мужчины, злоупотребляющего алкоголем.
Фото: Известия / Алексей Майшев
В результате пожара в пятиэтажном доме в городе Волхов Ленинградской области пострадали семь человек. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло по адресу улица Молодежная 23а.
Инцидент чуть было не стал роковым для троих взрослых и четверых детей. По предварительной информации, квартира, где произошел пожар, принадлежит мужчине, злоупотребляющим алкоголем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пожаре в Омске погибли двухлетние близнецы бывшего артиста московского цирка.
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