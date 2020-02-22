Воробьев назвал фразу, которой отец убедил его маму идти в ЗАГС на второй день знакомства

Певец Алексей Воробьев поделился со своими подписчиками в Instagram трогательной семейной историей. Он вспомнил ее в связи с днем рождения матери — Надежды Воробьевой.

«С днем рождения, мама! Ты настоящее чудо, и я счастлив быть твоим сыном», — начал поздравительный пост артист.

Далее он рассказал, что в 23 года его матери сделали операцию, после которой врачи утверждали, что она не сможет иметь детей.

«Потом мама встретила папу в троллейбусе. Папа сказал ей, что „от него и не такие беременели“ (это прямая речь, я клянусь). По утверждению мамы, эта фраза прозвучала настолько убедительно, что мои родители подали заявление в ЗАГС на следующий день после встречи», — рассказал Воробьев.

Instagram @mr.alexsparrow

По словам певца, тогда его отец выглядел довольно модно: он носил усы и длинные волосы по плечи. Однако мораль истории заключается не во внешности.

«Как видите, ни один диагноз не может быть сильнее желания женщины и мужской уверенности в своих способностях», — подытожил Алексей, у которого есть родные старший брат и младшая сестра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Воробьев женился на актрисе Галине Боб. Это произошло в его новом клипе на песню «Пляшем я и Маша».