«Это глупость»: четырехлетний сын Преснякова порассуждал о современном искусстве

Четырехлетний сын певца Владимира Преснякова-младшего и поп-исполнительницы Натальи Подольской Артемий порассуждал о современном искусстве во время отдыха с семьей в израильском городе Яффе. Видео с недовольным культурным походом наследником в сторис своего Instagram-аккаунта выложила Подольская.

После посещения галереи с артобъектами у мамы с сыном состоялся диалог.

«Что не интересно было?» — спросила мама.

«Не интересно», — ответил ей сын.

«То есть, тебя арт объекты, искусство пока не интересуют?» — уточнила она.

«Это глупость», — констатировал Артемий, показывая в сторону галереи.

После этого они отправились в сторону церкви Святого Петра. По дороге к достопримечательности сын Преснякова выразил надежду, что его отведут в магазин игрушек. Внутри церкви он сидел со скучающим видом, зато потом с удовольствием прокатился на небольшом аттракционе.

«Дети — они и в Африке дети», — отметила Наталья, наблюдая за сыном.

Как сообщал 5-tv.ru, во время отдыха в Израиле Владимир Пресняков сыграл с четырехлетним сыном в футбол.