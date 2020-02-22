«Это глупость»: четырехлетний сын Преснякова порассуждал о современном искусстве
Звездное семейство во время отдыха в Израиле много времени посвящают прогулкам и осмотру достопримечательностей.
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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Четырехлетний сын певца Владимира Преснякова-младшего и поп-исполнительницы Натальи Подольской Артемий порассуждал о современном искусстве во время отдыха с семьей в израильском городе Яффе. Видео с недовольным культурным походом наследником в сторис своего Instagram-аккаунта выложила Подольская.
После посещения галереи с артобъектами у мамы с сыном состоялся диалог.
«Что не интересно было?» — спросила мама.
«Не интересно», — ответил ей сын.
«То есть, тебя арт объекты, искусство пока не интересуют?» — уточнила она.
«Это глупость», — констатировал Артемий, показывая в сторону галереи.
После этого они отправились в сторону церкви Святого Петра. По дороге к достопримечательности сын Преснякова выразил надежду, что его отведут в магазин игрушек. Внутри церкви он сидел со скучающим видом, зато потом с удовольствием прокатился на небольшом аттракционе.
«Дети — они и в Африке дети», — отметила Наталья, наблюдая за сыном.
Как сообщал 5-tv.ru, во время отдыха в Израиле Владимир Пресняков сыграл с четырехлетним сыном в футбол.
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