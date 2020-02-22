СБР: Биатлониста Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил

Биатлониста Александра Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. Об этом рассказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Полиция Италии провела обыск в номере российского спортсмена в гостинице в итальянском Антхольце.

Ранее утверждалось, что причиной обыска стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) в правоохранительные органы Италии. Якобы в ведомстве сообщили, что личный тренер Александра Логинова приехал на чемпионат мира по чужой аккредитации.

Об обысках в номерах россиян рассказал первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов. Силовики, изъяли у Александра Логинова ноутбук и смартфон.

«В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно», — сказал Нуждов.

Ситуацию также прокомментировал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«В связи с заявление IBU, в связи с проверкой. Здесь очень строгие правила и законы. Полиция провели уже обыск в номере. Сейчас все мы находимся в полицейском участке. Логинов остался в номере. Готовится к эстафете. Изъяты вещи, телефоны, гаджеты. Результаты очень плохие. Вся команда поднята, все перед эстафетой взбудоражены, как всегда», — сказал Драчев.

Драчев отметил, что правоохранители могут считать, что Касперович привез допинг на чемпионат мира под чужой аккредитацией.

«Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты», — цитирует главу Союза биатлонистов РФ РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СБР сообщили об обысках в номерах российских биатлонистов.