Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Владимир Иванов, находящийся в швейцарском Антхольце, рассказал об обысках в отеле российских биатлонистов.

«Сегодня в отель вломилась итальянская полиция. Зашли в комнату Логинова, по касательной пострадал Гараничев, который с ним проживал. Спортсмены, как спали, так их и посадили на стулья. Начали искать личные вещи. Забрали телефоны, компьютеры. Им, по сути, ничего сказать, ни сделать не давали. Их отпустили, пошли проверять их источники информации», — утверждает Иванов.

По его словам, 19 февраля из Международного союза биатлонистов (IBU) поступил запрос в правоохранительные органы Италии по поводу того, что «возможно у русских опять что-то не так».

«Мотивировка была странной. То, что у Логинова был когда-то допинг случай, но на основании этого проверять кого-то сейчас — странно. Второй момент — у Касперовича не его аккредитация. У Касперовича не хватило аккредитации, потому что их выдается определенное количество. Всем раздали, и Касперовичу не хватило», — объяснил очевидец.

Владимир Иванов считает странным то, что полицейские приехали с обысками в отель не сразу после заявления IBU, а лишь через несколько суток.

«Странно, что случился запрос в итальянскую полицию — 19 февраля. Сегодня — 22 февраля. Почему пришли не вчера в день отдыха, а сегодня в день эстафеты, за несколько часов до начала? Больше похоже на провокацию», — заявил обозреватель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СБР сообщили об обысках в номерах российских биатлонистов.