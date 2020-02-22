«Похоже на провокацию!» — эксперт об обысках в отеле российских биатлонистов
Александра Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил, а его тренера — в подлоге аккредитации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt; ; 5-tv.ru
Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Владимир Иванов, находящийся в швейцарском Антхольце, рассказал об обысках в отеле российских биатлонистов.
«Сегодня в отель вломилась итальянская полиция. Зашли в комнату Логинова, по касательной пострадал Гараничев, который с ним проживал. Спортсмены, как спали, так их и посадили на стулья. Начали искать личные вещи. Забрали телефоны, компьютеры. Им, по сути, ничего сказать, ни сделать не давали. Их отпустили, пошли проверять их источники информации», — утверждает Иванов.
По его словам, 19 февраля из Международного союза биатлонистов (IBU) поступил запрос в правоохранительные органы Италии по поводу того, что «возможно у русских опять что-то не так».
«Мотивировка была странной. То, что у Логинова был когда-то допинг случай, но на основании этого проверять кого-то сейчас — странно. Второй момент — у Касперовича не его аккредитация. У Касперовича не хватило аккредитации, потому что их выдается определенное количество. Всем раздали, и Касперовичу не хватило», — объяснил очевидец.
Владимир Иванов считает странным то, что полицейские приехали с обысками в отель не сразу после заявления IBU, а лишь через несколько суток.
«Странно, что случился запрос в итальянскую полицию — 19 февраля. Сегодня — 22 февраля. Почему пришли не вчера в день отдыха, а сегодня в день эстафеты, за несколько часов до начала? Больше похоже на провокацию», — заявил обозреватель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СБР сообщили об обысках в номерах российских биатлонистов.
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