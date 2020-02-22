IBU начал проверку использования тренером биатлониста Логинова чужой аккредитации
Обыски в гостиничных номерах российских биатлонистов начались рано утром 22 февраля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Petter Arvidson
Международный союз биатлонистов (IBU) организовал проверку по факту использования личным тренером российского биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем аккредитации на чемпионате мира в Италии, оформленной на другое лицо. Об этом пишет ТАСС.
«IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом — ред.)», — сказал представитель IBU.
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в ответ на это заявил — у россиян просто не было возможности дать Александру Касперовичу аккредитацию.
«У нас всего 20 аккредитаций и все они заняты тренерами команды, массажистами, врачами и сервисерами. На сборе в Риднау я ему сказал, что на чемпионате мира к нам добавились три сервисера, их стало не пять, как обычно, а восемь. Если бы были три лишних аккредитации, у нас бы было больше возможностей их распределять», — цитирует агентство тренера.
Обыски в гостиничных номерах российских биатлонистов начались рано утром 22 февраля. Итальянские полицейские изъяли у спортсменов смартфоны и ноутбуки. Известно, что еще одной причиной инцидента, помимо чужой аккредитации Касперовича, могло стать подозрение Александра Логинова в повторном нарушении антидопинговых правил.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый вице-президент СБР рассказал об обысках в номерах биатлонистов в Италии.
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