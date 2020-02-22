Первый вице-президент СБР рассказал об обысках в номерах биатлонистов в Италии
По словам Алексей Нуждова, в настоящий момент спортсмены находятся в полицейском управлении.
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Фото, видео: T.me /RealGuberniev; РИА Новости / Нина Зотина 5-tv.ru
Первый вице-президент Союза биатлонистов РФ Алексей Нуждов в комментарии 5-tv.ru рассказал об обысках в гостиничном номере российских биатлонистов в Италии. Силовики, которые пришли рано утром в комнату Логинова, заявили, что владеют некой информацией и произвели изъятие ноутбука и сотового телефона спортсмена, затем биатлонистов повезли в управление.
«Сегодня в шесть утра по-местному, в восемь по Москве в расположение сборной команды, а именно в комнату, где проживает Александр Логинов, вместе с ним проживает Гараничев, к нему вроде отношения не имеет, прибыли представители правоохранительных органов, которые сссылаясь на какую-то имеющуюся у них информацию, сказали, что они должны что-то проверить. Оформили изъятие компьютера и телефона. На данный момент они вместе с представителями правоохранительных органов поехали в полицейское управление, вместе с ними поехал глава СБР Драчев. В полицейском управлении будет более подробная информация, чего они хотели», — рассказал он.
Дмитрий Губерниев опубликовал видео в своем Telegram-канале, как биатлонисты вместе с силовиками выходят из гостиницы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Гараничев, Александр Логинов и их тренер Александр Касперович приехали на чемпионат мира по биатлону в Антхольц-Антерсельв, который проходит с 13 февраля.
Что именно стало причиной появления силовиков, остается неизвестным.
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