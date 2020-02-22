СК опубликовал видео из разрушенной в результате хлопка квартиры в Азове
Два человека погибли, еще один — получил ранения после ЧП в Ростовской области.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Youtube / Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет опубликовал кадры из разрушенной квартиры в трехэтажном доме в Азове Ростовской области, где 22 февраля произошел хлопок газа. В результате происшествия погибли два человека, еще один — был госпитализирован.
Сообщается, что хлопку предшествовала утечка газа, пишет Интерфакс. Специалисты, прибывшие на место, приостановили его подачу, и спустя какое-то время в квартире на третьем этаже произошел хлопок.
Последующее возгорание удалось ликвидировать в 12.26 по московскому времени.
Оказались повреждены межкомнатные перекрытия в квартире, из дома эвакуированы 60 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли в результате хлопка в жилом доме в Азове.
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