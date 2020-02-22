«Логинову ничего не грозит»: Глава СБР об обысках биатлонистов в Италии и поддельной аккредитации Касперовича
Руководитель Союза биатлонистов отметил, что обращение в правоохранительные органы со стороны в Италии связано с тем, что личный тренер Логинова находится в команде РФ не по своей аккредитации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Hartenfelser via www.imago-images.de;
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с обысками российских спортсменов в Италии. Предварительно, причиной таких мер стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) в правоохранительные органы страны.
Как пояснил Драчев в интервью 5-tv.ru, обращение в полицию связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в российской команде не по своей аккредитации. Однако российскому биатлонисту при этом никакое наказание не грозит.
«Из того, что написано в письме, я не вижу никаких претензий к Саше. Я имею в виду в глобальном масштабе. <…> Касперович же живет здесь, как турист. Любой может поселиться в отеле со сборной, я вообще живу в гостинице со сборной Швеции. <…> Касперович здесь с чужой аккредитацией», — отметил руководитель СБР.
Драчев добавил, что Касперович, взяв украинскую аккредитацию, доставил проблемы себе и всей национальной российской сборной, хотя ответственность за свой поступок он должен нести сам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый вице-президент СБР рассказал об обысках в номерах биатлонистов в Италии.
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