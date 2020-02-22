«Логинову ничего не грозит»: Глава СБР об обысках биатлонистов в Италии и поддельной аккредитации Касперовича

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с обысками российских спортсменов в Италии. Предварительно, причиной таких мер стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) в правоохранительные органы страны.

Как пояснил Драчев в интервью 5-tv.ru, обращение в полицию связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в российской команде не по своей аккредитации. Однако российскому биатлонисту при этом никакое наказание не грозит.

«Из того, что написано в письме, я не вижу никаких претензий к Саше. Я имею в виду в глобальном масштабе. <…> Касперович же живет здесь, как турист. Любой может поселиться в отеле со сборной, я вообще живу в гостинице со сборной Швеции. <…> Касперович здесь с чужой аккредитацией», — отметил руководитель СБР.

Драчев добавил, что Касперович, взяв украинскую аккредитацию, доставил проблемы себе и всей национальной российской сборной, хотя ответственность за свой поступок он должен нести сам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый вице-президент СБР рассказал об обысках в номерах биатлонистов в Италии.