Ананян и Матиас прошли процедуру взвешивания перед боем
Поединок между российским боксером и пуэрториканцем состоится 23 февраля.
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Фото, видео: Instagram @petrosananyan; ruptly.tv
Российский боксер Петрос Ананян и пуэрториканец Субриэль Матиас прошли процедуру взвешивания перед боем. Вес спортсменов оказался абсолютно равным — 142 фунта, что равно 64,4 килограммов. Таким образом, соперники относятся к средней весовой категории.
Ананян и Матиас встретятся на ринге в Лас-Вегасе 22 февраля. Поединок, который пройдет в рамках матча-реванша Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри, покажет телеканал РЕН ТВ утром 23 февраля.
Субриэль Матиас — последний противник российского спортсмена Максима Дадашева. В 2019 году боксер скончался после боя с пуэрториканцем. Дадашева госпитализировали в больницу Принца Джорджа в США, где нейрохирурги диагностировали тяжелый отек мозга. Боксер был прооперирован, ему провели трепанацию черепа. Однако спасти его не удалось.
Петрос Ананян — российский боксер армянского происхождения, мастер спорта России, чемпион мира по версии IBF International (2017).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после разогревающего поединка Матиаса и Ананяна чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер вновь встретится лицом к лицу с претендентом на титул Тайсоном Фьюри. Первый бой Уайлдера и Фьюри прошел в декабре 2018 года и завершился ничьей.
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