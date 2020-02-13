Матиас сразится с Ананяном. Последний бой пуэрториканца с боксером из РФ закончился смертью
Поединок пройдет в андеркарде боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
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Фото, видео: Петрос Ананян. Instagram @petrosananyan
Реванш американского боксера Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри пройдет после андеркарда Субриэля Матиаса и Петроса Ананяна, сообщает портал Sports.ru. Пуэрториканец подписал контракт с Premier Boxing Champions на встречу с российским боксером.
Матиас запомнился мировой общественности как последний соперник 28-летнего боксера из Петербурга Максима Дадашева. В июле прошлого года после их поединка в городе Оксон-Хилл, штат Мэриленд, россиянина госпитализировали с тяжелым отеком мозга. Дадашеву провели трепанацию черепа, однако операция не спасла жизнь спортсмена. Спустя четыре дня он скончался. После трагедии Субриэль Матиас отказался от гонорара за бой.
После разогревающего поединка Матиаса и Ананяна чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер вновь встретится лицом к лицу с претендентом на титул Тайсоном Фьюри. Первый бой Уайлдера и Фьюри прошел в декабре 2018 года и завершился вничью. Матч-реванш состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть в эфире РЕН-ТВ утром 23 февраля.
Ранее 5-tv.ru писал, что «русский витязь» Александр Поветкин вернулся в Россию после победы над Хьюи Фьюри.
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