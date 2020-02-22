«Спасибо, что подвезли!» — Безруков прилетел на съемки в Петербург на вертолете
Актер признался: он не любит стоять в пробках.
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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Звезда сериала «Бригада», неподражаемый актер Сергей Безруков признался: иногда он предпочитает добираться на съемки на вертолете, чем стоять в бесконечных пробках.
«Спасибо, что подвезли!» — подписал пост Безруков.
Кроме того, Сергей добавил, что послал эти же кадры маленькой дочке. Увидев их, трехлетняя Маша немедля сделала пародию на папу. Поклонники звездной семьи оценили креатив малышки.
«Моментально креативом среагировала доча!»
«Машуля сообразительная!»
«Ух-ты! Как красиво! Ваша дочка просто милашка!»
«Замечательная девчуля!» — отмечали фолловеры в комментариях.
Сергей Безруков был дважды женат. После 15 лет брака с Ириной Безруковой, актер сделал предложение Анне Матисон. 11 марта 2016 года влюбленные тайно женились. 4 июля 2016 года у пары родилась дочь Маша, а 24 ноября 2018 года на свет появился их общий сын Степан.
Ранее 5-tv.ru рассказал о годовалом сыне Сергея Безрукова, который уже освоил первое средство передвижения.
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