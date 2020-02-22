Звезда сериала «Бригада», неподражаемый актер Сергей Безруков признался: иногда он предпочитает добираться на съемки на вертолете, чем стоять в бесконечных пробках.

«Спасибо, что подвезли!» — подписал пост Безруков.

Кроме того, Сергей добавил, что послал эти же кадры маленькой дочке. Увидев их, трехлетняя Маша немедля сделала пародию на папу. Поклонники звездной семьи оценили креатив малышки.

Instagram @s_bezrukov

«Моментально креативом среагировала доча!»

«Машуля сообразительная!»

«Ух-ты! Как красиво! Ваша дочка просто милашка!»

«Замечательная девчуля!» — отмечали фолловеры в комментариях.

Сергей Безруков был дважды женат. После 15 лет брака с Ириной Безруковой, актер сделал предложение Анне Матисон. 11 марта 2016 года влюбленные тайно женились. 4 июля 2016 года у пары родилась дочь Маша, а 24 ноября 2018 года на свет появился их общий сын Степан.

Ранее 5-tv.ru рассказал о годовалом сыне Сергея Безрукова, который уже освоил первое средство передвижения.