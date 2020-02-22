«Пытаются дестабилизировать команду»: Чепиков об обысках биатлонистов в Италии

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал ситуацию с обысками российских спортсменов в Италии. Поводом для таких действий стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) в правоохранительные органы страны.

По мнению вице-президента СБР, своей деятельностью итальянская полиция пытается дестабилизировать российскую команду, причем делает это перед важной эстафетной гонкой.

«Само то, что это проходит перед гонкой на Чемпионате мира, на мой взгляд, эти службы пытаются дестабилизировать нашу команду. Это вызывает серьезную обеспокоенность. Я думаю, Союз биатлонистов России отреагирует на это. <…> Эти ситуации обескураживают», — отметил Чепиков.

По словам вице-президента Союза биатлонистов России, провести обыски можно было бы в другие дни, а не накануне соревнований.

«Может, это и не открытая провокация. Но мы видим, что действия, когда нашу олимпийскую четверку в Сочи дисквалифицировали на чемпионате по биатлону. Здесь эти действия, если это так нужно было принципиально, эти действия можно было бы проводить и в другие дни, а не перед самой главной эстафетной гонкой Чемпионата мира», — подчеркнул он.

Чепиков добавил, что санкционные меры со стороны итальянских органов не разрушают организованность команды, а напротив, делают коллектив только сплоченнее.

«Всякие такие санкционные методы делают нашу команду сильнее, наша команда объединяется, сплочается. Я думаю, это не повлияет на подготовку к эстафетной гонке», — резюмировал вице-президент СБР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам руководителя Союза биатлонистов России Владимира Драчева, обращение в правоохранительные органы со стороны в Италии связано с тем, что личный тренер Логинова находится в команде РФ не по своей аккредитации.