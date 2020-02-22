В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
В поселке произошли столкновения митингующих с полицией после того, как в один из санаториев прибыли автобусы с эвакуированными из Китая из-за коронавируса гражданами Украины.
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Фото, видео: strana.ua; 112.ua; Известия / Тарас Петренко; ТАСС / Yevhenii Liubimov
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию в поселке Новые Санжары, где произошли протесты против размещения в санатории граждан страны, эвакуированных из Китая из-за коронавируса.
По его словам, в акции участвовали «профессиональные подстрекатели», которые «к Санжарам не имеют никакого отношения», сообщает агентство «Укринформ». Данилов пояснил, что СБУ Украины и Министерство внутренних дел государства знают, о ком идет речь. Он отметил, что, согласно новой теории, эти провокаторы — «вирусологи в спортивной одежде».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины эвакуировали из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса нового типа 2019-ncov, несколько своих граждан. Вместо теплой встречи, жители поселка Новые Санжары вышли на улицы с протестом. Они опасались, что могут заразиться.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала произошедшие события «чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества».
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