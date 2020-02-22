Президент IBU подтвердил, что обыски биатлонистов из России связаны с аккредитацией тренера
Олле Далин отметил, что действия были инициированы итальянской полицией, а не Международным союзом биатлонистов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Hartenfelser via www.imago-images.de; 5-tv.ru
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал обыски у российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону в Италии. По словам главы IBU, действия были предприняты итальянской полицией. Союз биатлонистов к ним отношения не имеет.
«Итальянская полиция провела сегодня утром обыски в номерах российских спортсменов. Какого рода были эти обыски — я не знаю. С этими вопросами обращайтесь к итальянской полиции», — отметил Далин в интервью 5-tv.ru.
Что касается причин проведенных мероприятий, то по словам президента IBU, они были связаны с аккредитацией тренера одного из российских спортсменов.
«Это была проблема с аккредитацией, связанная с одним из тренеров», — подчеркнул он.
Ранее в интервью 5-tv.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев пояснил, что обращение в полицию было связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в российской команде не по своей аккредитации. Впоследствии стало известно, что биатлонист задумался о завершении своей профессиональной карьеры.
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