Президент IBU подтвердил, что обыски биатлонистов из России связаны с аккредитацией тренера

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал обыски у российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону в Италии. По словам главы IBU, действия были предприняты итальянской полицией. Союз биатлонистов к ним отношения не имеет.

«Итальянская полиция провела сегодня утром обыски в номерах российских спортсменов. Какого рода были эти обыски — я не знаю. С этими вопросами обращайтесь к итальянской полиции», — отметил Далин в интервью 5-tv.ru.

Что касается причин проведенных мероприятий, то по словам президента IBU, они были связаны с аккредитацией тренера одного из российских спортсменов.

«Это была проблема с аккредитацией, связанная с одним из тренеров», — подчеркнул он.

Ранее в интервью 5-tv.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев пояснил, что обращение в полицию было связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в российской команде не по своей аккредитации. Впоследствии стало известно, что биатлонист задумался о завершении своей профессиональной карьеры.