Российский боец смешанных единоборств Игорь Кузнецов прокомментировал предстоящий поединок с Максимом Новоселовым. Спортсмены сойдутся на ринге 23 февраля в рамках турнира WTKF в Белоруссии.

Кузнецов признался, что однажды уже сражался с Новоселовым, однако тогда потерпел поражение. Сейчас он работает над собой, чтобы не повторить прежних ошибок. Боец пытается переступить некую грань физических возможностей в надежде выступить более достойно.

«Стараюсь отрабатывать силовые тренировки, набираю так называемую „физику“, работаю с тренером на отработке ударов, стараюсь, чтобы сильные стороны у меня преобладали. Свою концепцию меняю, так как я Максима знаю, и знаю его сильные стороны, а он знает мои слабые стороны», — отметил Игорь.

Комментируя слабые стороны своего противника, боец вспомнил, что Новоселова прозвали «шатун» за его манеру вести поединок.

«Не зря его зовут шатун. Он действительно как медведь. Если попал к нему в руки — он просто порвет на клочья. <…> Но Максим — он не ударник, он не бьет — он ломает и рвет. Поэтому я буду этим пользоваться. Буду избегать его сильной стороны. <…> Учитывая свою физическую подготовку, я хочу быть более быстрым», — подчеркнул Кузнецов.

Он признался, что в ходе тренировок старается учесть как сильные, так и слабые стороны соперника. Среди преимуществ Новоселова — «мощь, силовая подготовка, техника боя». Сам Кузнецов, в свою очередь, отличается высокой скоростью и силой удара.

«Мои сильные стороны — скорость удара и сила удара: я могу одним ударом решить результат и закончить этот поединок, бой одним ударом. Но не буду на этом ставить акцент, постараюсь провести бой красиво и порадовать болельщиков», — пообещал боец.

23 февраля в рамках турнира WTKF в Белоруссии также проведут поединок российский боец MMA Сергей Харитонов и бразилец Фернандо Родригес. Трансляцию боя будет вести РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в то же день в Лас-Вегасе пройдет бой российского боксера Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса.