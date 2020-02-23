Матч-реванш Уайлдера против Фьюри: Где смотреть трансляцию онлайн?

Боксеры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе проведут поединок за матч-реванш (в Москве в это время будет ранее утро 23 февраля). Бой будет транслировать телеканал РЕН ТВ , посмотреть поединок можно будет и на сайте телеканала.

31-летний Тайсон Фьюри — непобежденный британо-ирландский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.

34-летний американец Деонтей Уайлдер — также не имеет за плечами ни одного поражения. У него самая продолжительная серия побед нокаутом с начала карьеры в тяжелом весе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие гонорары получат Уайлдер и Фьюри за боксерский поединок за звание чемпиона WBC в тяжелом весе.