Пешехода насмерть сбили в Гатчинском районе Ленинградской области

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Марина Неруцких
Срочная новость 48

Смертельная авария произошла неподалеку от поселка Тайцы, личность погибшего устанавливается.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

ДТП со смертельным исходом произошло в Гатчинском районе Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, около 20.45 72-летний водитель автомобиля SsangYong совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении.

Авария произошла на 7-м километре автодороги Спецподъезд номер 1 к поселку Тайцы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На вид погибшему около 50 лет, его личность устанавливается. По факту смертельной аварии проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором в Ульяновске водитель сбил беременную девушку и попытался скрыться.

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