Пешехода насмерть сбили в Гатчинском районе Ленинградской области
Смертельная авария произошла неподалеку от поселка Тайцы, личность погибшего устанавливается.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
ДТП со смертельным исходом произошло в Гатчинском районе Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, около 20.45 72-летний водитель автомобиля SsangYong совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении.
Авария произошла на 7-м километре автодороги Спецподъезд номер 1 к поселку Тайцы. От полученных травм мужчина скончался на месте.
На вид погибшему около 50 лет, его личность устанавливается. По факту смертельной аварии проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором в Ульяновске водитель сбил беременную девушку и попытался скрыться.
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