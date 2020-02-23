🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 февраля, представителям всех знаков зодиака необходимо подготовиться и с добрыми намерениями вступить в новый лунный месяц.

♈ Овен

Овны, вот немного пищи для размышлений от американского писателя Джима Рона: «Если вам не нравится, как идут дела, измените это!». Тревога, которую вы испытываете в данный момент, является признаком того, что вы не согласны с божественным планом. В любой момент у вас есть два варианта: разыграть карту жертвы или вернуть власть в свои руки. Прикоснись к этому внутреннему духовному воину и переверни все в свою пользу.

Космический совет: станьте тем, кем хотите.

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♉ Телец

Ваш внутренний скептик приходит к осознанию того, что внутренний мир можно развивать. Секрет заключается в том, чтобы делать один шаг за шагом. Начиная с сегодняшнего дня, пообещайте себе делать каждый день одну вещь, которая сосредотачивает вас. Например, посещать занятия по йоге. До этого вы работали в режиме автопилота, подумайте об искусстве осознанности. Как говорит Тих Нхет Хонх: «Настоящий момент — единственное время, в течение которого мы доминируем».

Космический совет: каждый день делай одну вещь, которая сосредоточит тебя и поможет тебе обрести спокойствие.

♊ Близнецы

Знание — это сила, Близнецы. Займитесь самообразованием. Пока делаете рутинную работу, можно посмотреть видеокурс, послушать подкаст. Безусловно, у всех есть нехватка времени. Ваша мантра на сегодня: больше узнавать, больше расти.

Космический совет: испытайте себя интеллектуально.

♋ Рак

Если что-то не происходит по плану — это не значит, что вам отказали. Учитесь чувствовать себя комфортно с некомфортными персонами и обстоятельствами. Будьте терпеливы и верьте, что ситуация выстроится в вашу пользу.

Космический совет: будьте готовы к чему-то совершенно новому в своей жизни.

♌ Лев

Прислушайтесь к себе — это единственный способ понять происходящее, отбросить паранойю и ложь. Помните, кто-то, кто действительно любит вас, никогда не будет держать вас в неведении. Это единственный способ получить ясность, которую вы ищете в данный момент.

Космический совет: отпустите страхи и неуверенность.

♍ Дева

Плохая новость заключается в том, что ваши проблемы могут решаться или не решаться сразу. Но хорошая новость в том, что вам не нужно заниматься с ними. Это сила отрешенности, Дева. Прикоснитесь к своему внутреннему Будде и поднимитесь над сложными обстоятельствами. Еще лучше, пойти «под прикрытием». Проведите выходной в постели под одеялом. Единственные люди, которым позволено войти в ваше пространство, это те, кто любит вас безоговорочно и поднимает вам настроение.

Космический совет: побудьте отрешенными.

♎ Весы

Вы закончили с мимолетными романами, Весы. Вы готовы привлечь кого-то, кто не только любит вас, но и обещает поддержать вас и ваш рост. У Вселенной есть способ ответить на наши молитвы самым волшебным способом. В сфере работы вы ищете способы повышения. Амбиции выглядят сейчас вполне реализуемыми — вы встретите нужных людей и вам откроются двери.

Космический совет: на вас снизошла любовь, которая обещает поддержать вас и ваш рост.

♏ Скорпион

Любовь — это не всегда радуги и бабочки. Иногда приходится ходить по стеклянным осколкам. Ваш партнер — всего лишь зеркало, Скорпион, показывающий вам части себя, с которыми вы не хотели бы сталкиваться. Если вы испытываете грусть, это потому, что эмоций к нему внутри вас уже не существует. Сосредоточьтесь на себе, а проблемы бывшего избранника останутся с ним и также канут в вечность.

Космический совет: сосредоточьтесь на себе.

♐ Стрелец

Не ждите, пока что-то произойдет. Если вы чувствуете бабочек в животе, сейчас самое время сказать волшебные слова. Это позволит решить, будете ли вы вместе. В случае отказа не чувствуйте себя уязвленным — ведь вы поступили как истинный Стрелец, который спросил напрямую.

Космический совет: слушайте свое сердце и спрашивайте напрямую.

♑ Козерог

Когда вы думаете, что все в порядке, Вселенная может удивить вас. Не стоит слишком любопытничать, Козерог. Это всего лишь мнимая стабильность. Ваша мантра сегодня: вперед и вперед. Ваши мечты о желаемом превышают вашу сосредоточенность.

Космический совет: сосредоточьтесь на текущем.

♒ Водолей

Если вы чувствуете, что попали в мир иллюзий, то проанализируйте ценность времени. Ваша энергия — ваша валюта. Осознание того, как и где вы расходуете свои ресурсы, изменит ход вашей жизни. Составьте список приоритетов и начните перенаправлять свою энергию туда, где вы видите рост.

Космический совет: составьте список приоритетов и начните перенаправлять свою энергию туда, где вы видите рост.

♊ Рыбы

Каждый человек, которого мы привлекаем в жизни, преподает нам важный урок. Разница лишь в том, что некоторые уроки жестче, чем другие. Если вы обижены — пусть прощение будет ключевым словом. Освобождение от бремени освободит вас, Рыбы. Как лучше узнать, выпустили ли вы токсичную энергию? Когда тот же человек (или инцидент) вызывает чувство благодарности.

Космический совет: простите прошлое.

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