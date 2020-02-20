«Деньги нужно заслужить!» — Бочкарева рассказала, как воспитывает детей
Актриса опубликовала ролик со своей наследницей в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала с младшей дочерью Марией совместный ролик и выложила его в Instagram. В публикации актриса пояснила поклонникам, что не балует детей и не воспитывает их в атмосфере роскоши и вседозволенности.
Бочкарева призналась, что с возрастом у ее детей возникает много своих потребностей и пожеланий, на которые они требуют деньги. Знаменитость рассказала, что старается давать наследникам определенные задания, только после выполнения которых они получают вознаграждение.
«Считаю, что, если раздавать деньги просто так, ничего хорошего из этого не получится. Их нужно обязательно заслужить! Только тогда, уже будучи взрослыми, наши, пока еще дети, поймут, что у них есть цена не только на бумажке», — заявила звезда.
Наталья Бочкарева воспитывает двоих детей от первого мужа адвоката Николая Борисова: 12-летнего сына Ивана и 11-летнюю дочь Марию.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь Бочкаревой прокомментировала слухи о неоплаченном штрафе звезды по «кокаиновому делу».
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