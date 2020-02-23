Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила в Instagram видеоролик, в котором поздравила российских мужчин и себя лично с 23 февраля. Балерина призналась: она — боец по жизни, герой, который с честью и достоинством преодолевает бесконечные перипетии и травлю. Именно поэтому День защитника Отчества — ее праздник тоже.

Instagram @volochkova_art

«Моему умению с честью и достоинством преодолевать все препятствия могут позавидовать многие мужчины», — заявила Волочкова.

Кроме того, спустя несколько часов звезда российского шоу-бизнеса опубликовала снимок, на котором запечатлела себя в зимних сапогах, миниатюрных шортах, футболке… и в военной пилотке. Этот пост Анастасия полностью посвятила мужчинам, еще раз поздравив их с наступившим праздником.

«Мира вам и добра. Будьте мужественны, любите и будьте любимы», — написала артистка.

Комментарии и к первой, и ко второй публикации балерина предусмотрительно отключила.

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