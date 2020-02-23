«Это и мой праздник!» — Волочкова заявила, что она боец и поздравила мужчин с 23 февраля
Балерина считает, что так как на ее долю выпало много испытаний, многие мужчины могут у нее поучиться в преодолении невзгод.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила в Instagram видеоролик, в котором поздравила российских мужчин и себя лично с 23 февраля. Балерина призналась: она — боец по жизни, герой, который с честью и достоинством преодолевает бесконечные перипетии и травлю. Именно поэтому День защитника Отчества — ее праздник тоже.
«Моему умению с честью и достоинством преодолевать все препятствия могут позавидовать многие мужчины», — заявила Волочкова.
Кроме того, спустя несколько часов звезда российского шоу-бизнеса опубликовала снимок, на котором запечатлела себя в зимних сапогах, миниатюрных шортах, футболке… и в военной пилотке. Этот пост Анастасия полностью посвятила мужчинам, еще раз поздравив их с наступившим праздником.
«Мира вам и добра. Будьте мужественны, любите и будьте любимы», — написала артистка.
Комментарии и к первой, и ко второй публикации балерина предусмотрительно отключила.
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