«Два защитника»: Самойлова выложила трогательное фото с Джиганом и новорожденным сыном
Жена рэпера отметила, что теперь сможет поздравлять с 23 февраля двух «самых лучших мужчин».
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова, на днях родившая четвертого ребенка, выложила на своей странице в Instagram трогательное фото с мужем и новорожденным сыном.
«Наконец-то с 23 февраля мы поздравляем не только папу. Теперь у нас два самых лучших мужчины, два защитника. Спасибо за все любимый. Надеюсь, наш сынок вырастет таким же надежным и сильным», — подписала Самойлова фото.
На снимке 34-летний Джиган стоит у бассейна с новорожденным сыном в руках. Он прижимает младенца к груди на фоне бассейна, который находится у роскошного дома семьи в Майами.
Как сообщал 5-tv.ru, малыша Джиган и Самойлова назвали Давидом. Пара уже воспитывает трех дочерей — восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю. В соцсетях считают, что последнюю рождение братика совсем не обрадовало.
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