«Два защитника»: Самойлова выложила трогательное фото с Джиганом и новорожденным сыном

Жена рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова, на днях родившая четвертого ребенка, выложила на своей странице в Instagram трогательное фото с мужем и новорожденным сыном.

«Наконец-то с 23 февраля мы поздравляем не только папу. Теперь у нас два самых лучших мужчины, два защитника. Спасибо за все любимый. Надеюсь, наш сынок вырастет таким же надежным и сильным», — подписала Самойлова фото.

На снимке 34-летний Джиган стоит у бассейна с новорожденным сыном в руках. Он прижимает младенца к груди на фоне бассейна, который находится у роскошного дома семьи в Майами.

Instagram @samoylovaoxana

Как сообщал 5-tv.ru, малыша Джиган и Самойлова назвали Давидом. Пара уже воспитывает трех дочерей — восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю. В соцсетях считают, что последнюю рождение братика совсем не обрадовало.