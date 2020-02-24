Потап в полотенце и Каменских в мужской кепке разозлили фанатов новым видео

Известная украинская певица Настя Каменских и ее супруг Потап решили развеселить поклонников. Артисты показали в Instagram шуточный ролик — свою версию клипа на песню «Девчонка» группы Mozgi. На кадрах поп-дива запечатлена в образе рэпера: на ней надеты бейсболка и футболка оверсайз. Образ ее мужа еще более необычный — он изображает девушку в полотенце, которая только выходит из душа.

Судя по комментариям, некоторые подписчики решили, что шутка удалась. Они признались, что посмеялись над пародией Каменских и Потапа на популярный клип.

«Позитивчики наши любимые!»

«Обожаю вас!»

«Какие вы классные!» — восторгались фолловеры.

Другие, как пишет ФАН, возмутились идеей звезд. Они признались, что не оценили креатива супругов и попросили их впредь не записывать подобные пародии.

«Совсем из ума выжили!»

«Ужас какой!»

«Вы в своем уме?» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Каменских в эротичном топе соблазнила фанатов страстным взглядом.