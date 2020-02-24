Потап в полотенце и Каменских в мужской кепке разозлили фанатов новым видео
Артисты сняли шуточный ролик на песню «Девчонка» группы Mozgi.
Фото: Instagram @kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских и ее супруг Потап решили развеселить поклонников. Артисты показали в Instagram шуточный ролик — свою версию клипа на песню «Девчонка» группы Mozgi. На кадрах поп-дива запечатлена в образе рэпера: на ней надеты бейсболка и футболка оверсайз. Образ ее мужа еще более необычный — он изображает девушку в полотенце, которая только выходит из душа.
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Поздравляю @realpotap и @mozgiband с премьерой нового невероятного хита👍 И ловите нашу с Лешкой версию видео на песню Девчонка! 😂
Судя по комментариям, некоторые подписчики решили, что шутка удалась. Они признались, что посмеялись над пародией Каменских и Потапа на популярный клип.
«Позитивчики наши любимые!»
«Обожаю вас!»
«Какие вы классные!» — восторгались фолловеры.
Другие, как пишет ФАН, возмутились идеей звезд. Они признались, что не оценили креатива супругов и попросили их впредь не записывать подобные пародии.
«Совсем из ума выжили!»
«Ужас какой!»
«Вы в своем уме?» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Каменских в эротичном топе соблазнила фанатов страстным взглядом.
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