На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины ввело запрет на передачу продуктов питания гражданам, эвакуированным из китайского Уханя. Согласно распоряжению, для находящихся на карантине в полтавском санатории Новые Санжары принимают только гигиенические средства и антисептики, сообщает «Укринформ».

По словам заместителя главы ведомства Виктора Ляшко, данные меры вызваны профилактикой инфекций желудочно-кишечного тракта.

«Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация касательно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — сказал Виктор Ляшко.

Замглавы украинского Минздрава отметил, что пища для тех, кто находится на карантине, готовится непосредственно в санатории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах.