«Доча, поехали!»—Кудрявцева в ультрамодном наряде показала, как малышка учится водить
На своей странице в Instagram телеведущая показала, как проводит время со своей наследницей.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram видео с прогулки с годовалой дочкой Машей. На кадрах девочка едет за рулем детского автомобиля салатового цвета.
«Доча, поехали!» — кричит ей звезда.
Во время движения малышки на машине Кудрявцева не отходила от нее ни на шаг. Она контролировала траекторию езды своей наследницы и внимательно следила за ней. На зимнюю прогулку Кудрявцева надела пальто с леопардовым принтом и неоново-розовые угги.
Годовалая Маша тоже была одета в соответствии с модными трендами. Стильный пуховик с крупной надписью и шапка лавандового цвета великолепно смотрелись на ней. Девочка бойко управляла транспортным средством и уверенно двигалась по дороге.
Фанаты не смогли смотреть без умиления на такие трогательные кадры.
«Машенька, гонщик! Молодец!»
«Серьезный пупсик!»
«Какие вы милые!»
«Повезло Маше с мамой!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева показала, как ее дочь расстраивается из-за кота.
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