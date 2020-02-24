«Доча, поехали!»—Кудрявцева в ультрамодном наряде показала, как малышка учится водить

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram видео с прогулки с годовалой дочкой Машей. На кадрах девочка едет за рулем детского автомобиля салатового цвета.

«Доча, поехали!» — кричит ей звезда.

Во время движения малышки на машине Кудрявцева не отходила от нее ни на шаг. Она контролировала траекторию езды своей наследницы и внимательно следила за ней. На зимнюю прогулку Кудрявцева надела пальто с леопардовым принтом и неоново-розовые угги.

Годовалая Маша тоже была одета в соответствии с модными трендами. Стильный пуховик с крупной надписью и шапка лавандового цвета великолепно смотрелись на ней. Девочка бойко управляла транспортным средством и уверенно двигалась по дороге.

Фанаты не смогли смотреть без умиления на такие трогательные кадры.

«Машенька, гонщик! Молодец!»

«Серьезный пупсик!»

«Какие вы милые!»

«Повезло Маше с мамой!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева показала, как ее дочь расстраивается из-за кота.