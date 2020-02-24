В Коми легковушку раздавил КАМАЗ. Четыре человека, включая ребенка, погибли

Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП в Республике Коми. Как стало известно 5-tv.ru, смертельная авария произошла днем 24 февраля на автодороге Усинск — Харьяга.

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По предварительным данным, водитель Lifan не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу движения, где в нее врезался КАМАЗ. В результате мощного удара китайский кроссовер оказался буквально раздавлен. Все находящиеся в нем четыре человека, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства дорожного инцидента. Возбуждено уголовное дело.

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