КПП в Донбассе готовятся к переходу на весенний график работы

Контрольно-пропускные пункты на территории Донбасса перейдут на весенний график работы с 1 марта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня все местные КПП еще работают в графике с 09.00 до 18.00 по московскому времени. Однако уже в воскресенье этот диапазон изменится. Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30 (08.00 — 19.30 мск).

«С 1 марта 2020 года по решению командующего объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график пропускных операций» — говорится в официальном заявлении ведомства.

Напомним, власти Киева в 2015 году ввели пропускной режим на границе с неподконтрольными украинскому правительству территориями Донбасса. Сегодня въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно лишь двумя способами: через Российскую Федерацию, либо через КПП.

По мнению членов ОБСЕ, ситуация с образованием контрольно-пропускных пунктов способствует экономической и транспортной блокаде, которая может повлечь настоящую гуманитарную катастрофу в регионе. Как заявляют специалисты, во избежание ужасных последствий необходимо, как минимум, открыть еще несколько КПП.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ оставили ряд позиций в Донбассе после артиллерийского обстрела ЛНР.