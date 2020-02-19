ВСУ оставили ряд позиций в Донбассе после артиллерийского обстрела ЛНР
Ранее украинские военнослужащие заявили, что позиции «не потеряны».
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: ТАСС / Русский Александр, Река Александр
Украинские силовики покинули несколько позиций в Донбассе. Об этом сообщил депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Михаил Забродский.
«Около семи раз этот вопрос в разных интерпретациях задавался господину полковнику и господин полковник (представитель Генштаба ВСУ — Прим. ред.) при всех подтвердил, что позиции были оставлены», — сказал парламентарий.
По его словам, тем самым украинские военнослужащие опровергли свои же заявления о сохранении позиций в Донбассе.
Как сообщал 5-tv.ru, 18 февраля ВСУ обстреляли крупнокалиберной артиллерии четыре населенных пункта на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Всего было выпущено около 50 снарядов и мин.
После этого Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения в Донбассе. Доказательств предоставлено не было. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел ЛНР «достойным отпором» ополченцам.
Нашли ошибку?