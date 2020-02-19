ВСУ оставили ряд позиций в Донбассе после артиллерийского обстрела ЛНР

Украинские силовики покинули несколько позиций в Донбассе. Об этом сообщил депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Михаил Забродский.

«Около семи раз этот вопрос в разных интерпретациях задавался господину полковнику и господин полковник (представитель Генштаба ВСУ — Прим. ред.) при всех подтвердил, что позиции были оставлены», — сказал парламентарий.

По его словам, тем самым украинские военнослужащие опровергли свои же заявления о сохранении позиций в Донбассе.

Как сообщал 5-tv.ru, 18 февраля ВСУ обстреляли крупнокалиберной артиллерии четыре населенных пункта на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Всего было выпущено около 50 снарядов и мин.

После этого Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения в Донбассе. Доказательств предоставлено не было. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел ЛНР «достойным отпором» ополченцам.