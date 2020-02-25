«Вы вообще рожали?» — Самойлова показала фигуру на пятый день после родов
Жена рэпера Джигана сама не понимает, как ей удалось так быстро вернуться в форму.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, недавно ставшая мамой в четвертый раз, поразила поклонников стройной фигурой. Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram. На снимке она позирует в бежевом топе и красном спортивном костюме, подчеркивающем ее шикарную фигуру.
«Сегодня пятый день после кесарево сечения. По идее в Москве меня бы еще даже не выписали из больницы. А тут у нас уже прошла целая жизнь», — заявила знаменитость.
Жена рэп-исполнителя призналась, что сама не до конца понимает, как ей удалось так быстро восстановить свою физическую форму. Она удивилась тому, как быстро начала ходить и перестала чувствовать боль после перенесенной операции.
«На самом деле доктор говорит, что все очень индивидуально и то, что я бегаю это не такая уж и норма. Может просто организм уже адаптировался, а может климат или общее состояние», — предположила бизнесвумен.
Фолловеры оставили многочисленные комплименты и поздравления в комментариях под публикацией. По словам некоторых поклонниц с чувством юмора, иметь «такую фигуру после родов — незаконно».
«Вы вообще рожали?! Очень круто выглядите»;
«Фантастика»;
«Уважаем тебя всем Инстаграмом»;
«Богиня», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Самойлова выложила трогательное фото с Джиганом и новорожденным сыном.
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