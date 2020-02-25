Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, недавно ставшая мамой в четвертый раз, поразила поклонников стройной фигурой. Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram. На снимке она позирует в бежевом топе и красном спортивном костюме, подчеркивающем ее шикарную фигуру.

«Сегодня пятый день после кесарево сечения. По идее в Москве меня бы еще даже не выписали из больницы. А тут у нас уже прошла целая жизнь», — заявила знаменитость.

Жена рэп-исполнителя призналась, что сама не до конца понимает, как ей удалось так быстро восстановить свою физическую форму. Она удивилась тому, как быстро начала ходить и перестала чувствовать боль после перенесенной операции.

«На самом деле доктор говорит, что все очень индивидуально и то, что я бегаю это не такая уж и норма. Может просто организм уже адаптировался, а может климат или общее состояние», — предположила бизнесвумен.

Instagram @samoylovaoxana

Фолловеры оставили многочисленные комплименты и поздравления в комментариях под публикацией. По словам некоторых поклонниц с чувством юмора, иметь «такую фигуру после родов — незаконно».

«Вы вообще рожали?! Очень круто выглядите»;

«Фантастика»;

«Уважаем тебя всем Инстаграмом»;

«Богиня», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Самойлова выложила трогательное фото с Джиганом и новорожденным сыном.