Бизнесмен Удодов рассказал о своей семье и родстве с премьер-министром РФ

Российский предприниматель Александр Удодов дал эксклюзивное интервью «Известиям». Отвечая на вопросы, бизнесмен сообщил, что вот уже более десяти лет — с 2008 года он живет в браке с Наталией Стениной. Она приходится родной сестрой новому председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Он также отметил, что совместными детьми они не обзавелись. Однако у каждого есть по ребенку от предыдущих браков. Александр Удодов воспитывает дочь от первого брака, сейчас девушка является студенткой. Наталия уже вырастила сына и дочь.

По его словам, сын его жены по завершении учебы и отслужив в армии, нашел работу в Москве, а дочь, отучившись в Швейцарии заканчивает школу в столице. В ближайшее время девушка намерена поступить в технический вуз.

«Сейчас мы с Наталией уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат», — сказал Александр Удодов.

Подробности опубликованы в эксклюзивном материале «Известий» «Мой бизнес постоянно под увеличительным стеклом».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что предприниматель Александр Удодов ответил на обвинения в махинациях с возвратом НДС.