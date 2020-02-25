Один из участников «дуэли» в Подольске рассказал, из-за чего возник конфликт

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Светлана Александрова
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Видео мужской драки «один на один», за которой наблюдают сотрудники правоохранительных органов, на парковке выложили в сеть очевидцы.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Один из участников «поединка» у торгового центра в подмосковном Подольске рассказал детали конфликта РЕН ТВ. Драку между одним из посетителей и охранником заведения выложили в сеть очевидцы.

Как рассказал Артур Селимов, ссора началась еще вечером 23 февраля, когда он с компанией отдыхал в ресторане. Когда гости вышли на улицу покурить, обратно их не пустил гардеробщик, вызвавший охрану. Один из охранников нецензурно обозвал посетителя, из-за чего конфликт и перерос в выяснение отношений на кулаках на следующий день.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на опубликованных в соцсетях кадрах двое мужчин дерутся один на один на парковке. За происходящим наблюдают, не вмешиваясь, сторонники участников «поединка», а также сотрудники правоохранительных органов, которые подбежали, только когда один из «дуэлянтов» оказался на асфальте.

По данному факту МВД Московской области проводит проверку.

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