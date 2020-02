Десять человек ранены в результате взрыва на юге Таиланда

Десять человек пострадали при взрыве спрятанной в мотоцикле самодельной бомбы в провинции Сонгхла на юге Таиланда. Как сообщает Bangkok Post, взрывное устройство было приведено в действие, когда мимо припаркованного мотоцикла проезжал автомобиль с заместителем главы района Саба Йой и троими добровольцами из службы безопасности. Также были ранены оказавшиеся поблизости трое студентов и местные жители.

После взрыва несколько террористов выскочили из кустов и обстреляли автомобиль с людьми. Волонтеры открыли ответный огонь, после чего нападавшие скрылись.

10 people were injured by a bomb hidden in a motorcycle that targeted a pickup truck of the deputy district chief of Saba Yoi district in Songkhla. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/HMjiq6r4U0