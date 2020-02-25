Крупнейшие российские банки изменят правила выдачи кредитов
Кредитные организации заявили о готовности к полному переходу на электронную документацию.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Крупнейшие российские банки заявили о готовности к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом сообщают «Известия».
Намерение полностью отказаться от бумажной документации подтвердили в Сбербанке, Альфа-банке, ВТБ, «Открытии», Почта-банке и других кредитных организациях.
Эксперты считают, что подобное нововведение значительно облегчит процедуру оформления кредита. Клиенту не придется ожидать пока распечатаются все страницы документа; ему больше не нужно будет ставить роспись под каждым пунктом; в большинстве случаев не обязательно будет посещать кредитное учреждение и так далее.
У предпринимателей, занимающихся малым бизнесом, появится возможность оформить кредит за три минуты. При этом в банке утверждают, что деньги на счету такого клиента появятся уже через десять минут.
Однако специалисты уже назвали существенный минус полного перехода к электронным договорам. После этого россияне могут перестать тщательно изучать документы, как это бывает, например, с подписанием соглашения на обработку персональных данных в мобильных приложениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «серая» зарплата помешает жителям России брать кредиты в банках.
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