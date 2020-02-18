«Серая» зарплата помешает жителям России брать кредиты в банках
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, согласно которому финансовые организации смогут проверять реальные доходы россиян через базу ФНС.
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Зарплата «в конвертах» может стать поводом для отказа россиянам в кредите. Жители РФ, чьи доходы нельзя будет проверить в официальной базе Федеральной налоговой службы (ФНС) в большинстве случаев не смогут взять заем в банке. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий, что кредитные организации отныне смогут использовать данные ФНС. Известно, что инициатива разработана для более эффективного управления рисками жителей России, претендующих на кредиты, ведь информация об их доходах благодаря налоговому ведомству будет более точной.
Отмечается, что возможность использования банками данных ФНС также замотивирует россиян получать официальную заработную плату. Об этом пишет «Парламентская газета».
Анатолий Аксаков подчеркивает, что россиянам с «серой зарплатой» в большинстве случаев будут отказывать в кредитах. Если же банк все-таки решит выдать деньги такому заемщику, то процентная ставка для него будет в разы выше.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что каждый пятый заемщик тратит на кредиты более 80% дохода.
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