Предприимчивый россиянин продал 200-рублевую купюру за 15 тысяч рублей

Предприимчивый житель России продал обычную 200-рублевую купюру за 15 тысяч рублей. Об этом россиянин поведал читателям «Пикабу».

Мужчина рассказал, что получил зарплату и заметил на одной из банкнот необычный номер — АА000000009.

«Подумав немного, решил смеха ради выставить ее на „Авито“ за 25 тысяч рублей», — поделился пользователь.

Через какое-то время к продавцу обратился коллекционер из Липецка. Мужчина готов был заплатить за желанную купюру 15 тысяч рублей. Продавец потребовал полную предоплату перед отправкой «товара» через «Почту России».

Когда денежные средства в полном объеме поступили на счет продавца, он отправил заветную купюру в Липецк в обычном конверте.

Многим пользователям сети история очень понравилась. Вот только некоторых смутила одна деталь. Юзеры заявили, что на «Почте России» не разрешается пересылать наличные деньги или валюту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что челябинка продает купюру в тысячу рублей за семь миллионов.